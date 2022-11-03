Samsung раскрыла сроки анонса первого складного устройства Apple

Внезапно, приоткрыть завесу тайны решили топ-менеджеры Samsung. Они, в рамках беседы с поставщиками, заявили, что по их данным, яблочная корпорация анонсирует свой первый девайс с гибким дисплеем уже в 2024 году.

И это будет не iPhone, как ожидают многие. Вместо этого Apple готовит для своих пользователей то ли складной MacBook, то ли складной iPad.

В Samsung также отметили, что среднегодовой темп роста сегмента складных мобильных устройств составит 80% вплоть до 2025 года. Не в последнюю очередь благодаря появлению в нём купертиновцев и их гаджетов.