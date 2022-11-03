Samsung раскрыла сроки анонса первого складного устройства Apple

11:35, 03 ноября 2022
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Samsung раскрыла сроки анонса первого складного устройства AppleИ даже предположили, что именно это будет за девайс
Практически с самого анонса Samsung Galaxy Fold пользователи начали гадать, как скоро свой первый складной смартфон представит Apple.
Внезапно, приоткрыть завесу тайны решили топ-менеджеры Samsung. Они, в рамках беседы с поставщиками, заявили, что по их данным, яблочная корпорация анонсирует свой первый девайс с гибким дисплеем уже в 2024 году.
И это будет не iPhone, как ожидают многие. Вместо этого Apple готовит для своих пользователей то ли складной MacBook, то ли складной iPad.
В Samsung также отметили, что среднегодовой темп роста сегмента складных мобильных устройств составит 80% вплоть до 2025 года. Не в последнюю очередь благодаря появлению в нём купертиновцев и их гаджетов.