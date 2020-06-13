Samsung распродает фирменные устройства в России со скидками до 40%

В распродаже участвует ряд устройств компании, в число которых вошли телевизоры, бытовая техника, а также смартфоны. А при покупке некоторых продуктов до 22 июня покупатели могут получить подарки от производителя. Так, к примеру, приобретая Galaxy S20 можно получить или фирменные беспроводные наушники Galaxy Buds+ или “умные” часы Galaxy Watch Active. В то же время, покупателям Galaxy Fold компания дарит Galaxy Buds+ или Galaxy Watch Active2. Более того, тем, кто оформит покупку на QLED 8K из обновленного модельного ряда 2020 до 30 июля Samsung подарит флагманский Galaxy S20.

Стоит отметить, что для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо ввести промокод LETO2020. Ознакомиться со всеми продуктами компании, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.