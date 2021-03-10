Samsung распродает смартфоны со скидками до 20 тысяч рублей

Так, на 20 тысяч дешевле предлагается приобрести Galaxy Fold с гибким экраном, а также модель Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.

Сэкономить 15 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке следующих смартфонов: Galaxy Z Fold2, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в модификации на 256 ГБ.

В то же время, на 10 тысяч рублей упала стоимость Galaxy S20, Galaxy Z Flip, Galaxy Note20 Ultra на 512 ГБ, а также Galaxy Note10 Lite.

Ознакомиться с полным ассортиментом, представленном в распродаже, можно по этой ссылке.