Samsung распродает телевизоры и смартфоны со скидками до 40%

Сэкономить 25 тысяч рублей можно на покупке Galaxy Note20 в модификации на 256 ГБ. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном, процессором Exynos 990 и 8 ГБ оперативной памяти.

На 25 тысяч рублей упала и стоимость Galaxy Note20 Ultra с 256 ГБ. Модель получила 6,9-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц, чип Exynos 990, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой беспроводной и реверсивной зарядки.

На 20 тысяч дешевле можно купить 75-дюймовый 4К телевизор Samsung UE75TU7500, а за 39 990 рублей можно ухватить 50-дюймовую 4К модель Samsung UE50TU7090.

Ознакомиться с остальным ассортиментом распродажи можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 26 мая.