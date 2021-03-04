Наука и технологии
Сегодня в 10:51
Samsung распродает телевизоры со скидками до 150 тысяч рублей
До 15 марта
Южнокорейская компания Samsung запустила в своем российском онлайн-магазине “Весеннюю распродажу телевизоров и саундбаров”. В ее рамках на покупке некоторых моделей можно сэкономить вплоть до 150 тысяч рублей.
В частности, на 150 тысяч рублей дешевле предлагаются 75-дюймовые модели Q950T 8K Smart QLED TV 2020 и Q900T 8K Smart QLED TV 2020. Сэкономить 100 тысяч рублей можно на покупке 75-дюймового Q800T 8K Smart QLED TV 2020.
За 42 990 рублей вместо прежних 57 990 рублей продаётся 55-дюймовый телевизор Crystal UHD 4K Smart TV TU7560 Series 7.
Ознакомиться с полным списком телевизоров и саундбаров, которые продаются в рамках акции со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа продлится вплоть до 15 марта.