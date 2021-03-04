Samsung распродает телевизоры со скидками до 150 тысяч рублей

В частности, на 150 тысяч рублей дешевле предлагаются 75-дюймовые модели Q950T 8K Smart QLED TV 2020 и Q900T 8K Smart QLED TV 2020. Сэкономить 100 тысяч рублей можно на покупке 75-дюймового Q800T 8K Smart QLED TV 2020.

За 42 990 рублей вместо прежних 57 990 рублей продаётся 55-дюймовый телевизор Crystal UHD 4K Smart TV TU7560 Series 7.

Ознакомиться с полным списком телевизоров и саундбаров, которые продаются в рамках акции со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа продлится вплоть до 15 марта.