Samsung рассказала, когда представит свою "инновационную" банковскую карту

Так, по словам представителей Samsung, первая банковская карта компании должны выйти уже этим летом. Кроме того, в отличии от карт других компаний, новинка будет инновационной. Однако на данный момент неизвестно, в чем именно заключается “инновационность” грядущей карты. Кроме того, компания также не рассказала, на каком именно рынке будет функционировать новинка.

Глава Samsung Pay в Северной Америке отметил, что ключевой “фишкой” карты станет интеграция в сервис для управления финансами, разрабатываемый при поддержке компании SoFi.