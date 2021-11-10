Samsung раздаст бесплатно то, за что Apple просит почти 2 тысячи рублей

Корейский техногигант объявил о бесплатной раздаче подобных салфеток всем владельцам устройств линейки Galaxy. При этом впервые информация об акции было заявлено на немецком сайте Samsung — именно там появилась информация о старте приёма заявок на бесплатное получение полировальной ткани.