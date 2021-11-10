Samsung раздаст бесплатно то, за что Apple просит почти 2 тысячи рублей

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Samsung раздаст бесплатно то, за что Apple просит почти 2 тысячи рублейЗвучит как очень выгодное предложение
Вместе с анонсом новеньких MacBook Pro, Apple начала продавать специальные салфетки для экранов ноутбуков. Обыграть это решили вечные конкуренты яблочной компании из Samsung.
Корейский техногигант объявил о бесплатной раздаче подобных салфеток всем владельцам устройств линейки Galaxy. При этом впервые информация об акции было заявлено на немецком сайте Samsung — именно там появилась информация о старте приёма заявок на бесплатное получение полировальной ткани.
Незаменима для вашего Samsung Galaxy. Салфетка для ухода за экраном размером 20 x 20 см, бархатистая, мягкая. Она очищает дисплей вашего Samsung Galaxy или других экранов и мониторов.
Samsung
Шутки шутками, но стоит понимать, что Apple и вправду продаёт за 1990 рублей то, что Samsung готова раздать бесплатно.
Источник: MyDrivers