Samsung разрабатывает рекордно мощные и энергоэффективные процессоры

Так, если верить южнокорейскому изданию Maeil Economy, местный техногигант уже сумел добиться первых заметных успехов в подготовке необходимых для выпуска чипсетов в соответствии с 3-нм техпроцессом технологий. При этом все то, что сейчас создает Samsung, основано на самой передовой технологии Gate All Around, благодаря которой специалисты могут успешно уменьшить размер чипсета на 35%, повысив при этом энергоэффективность на 50%!

Напомним, что первые разговоры о начале разработки Samsung процессоров, построенных на 3-нм техпроцессе, появились еще год назад. Правда, тогда было слишком мало подробностей о том, как подобная технология будет реализована, но уже назывались сроки, в которые компания планирует успеть выпустить новейшие чипы — 2021 год. Но последние данные позволяют предположить, что южнокорейская компания сумеет начать производство процессоров нового поколения еще раньше.