Samsung разрабатывает "умные" очки со множеством различных датчиков
По крайней мере, именно это следует из того, что энтузиасты сумели обнаружить в базе данных USPTO (Управление США по патентам и торговым маркам) упоминание патента южнокорейского техногиганта на смарт-очки. Что интересно, сама заявка на патент была подана еще осенью 2019 года, но в базе данных документ был опубликован совсем недавно.
Главной особенностью устройства должны стать датчики - их будет много. Благодаря им, к слову, “умные” очки Samsung смогут отображать различные уведомления, основанные на текущем времени, физическом состоянии пользователя, распорядке его дня и так далее. Также датчики будут отвечать за получение и анализ данных, связанных с состоянием окружающей среды и движением пользователя.
К сожалению, никакой информации о сроках выхода устройства, основанного на свежем патенте, в сети нет. Но стоит ожидать, что случится это примерно в то же время, когда Apple представит собственные “умные” очки, то есть в 2021-2022 годах.