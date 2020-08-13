Samsung разрабатывает "умные" очки со множеством различных датчиков

По крайней мере, именно это следует из того, что энтузиасты сумели обнаружить в базе данных USPTO (Управление США по патентам и торговым маркам) упоминание патента южнокорейского техногиганта на смарт-очки. Что интересно, сама заявка на патент была подана еще осенью 2019 года, но в базе данных документ был опубликован совсем недавно.