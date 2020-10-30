Samsung разработала 5G-автобус

Так, гости компании, зашедшие внутрь автобуса, могут сыграть в различные игры на Samsung Galaxy Note 20, используя при этом контроллеры консоли Xbox One. При этом происходящее отображается на 82-дюймовом телевизоре Samsung QLED 8K. Также гости пространства могут оценить скорость работы 5G-сетей, скачав при помощи 5G-смартфонов Samsung какие-либо файлы.

Стоит отметить, что пока что данный автобус является лишь концептом. Но при этом в случае, если корейский бренд все же решит выпустить его на дороги общего пользования, 5G-транспорт может оказаться крайне полезным.