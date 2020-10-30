Наука и технологии
Сегодня 16:50
Samsung разработала 5G-автобус
Если таким будет общественный транспорт будущего, не грех и от такси отказаться
Как стало известно, корейская Samsung решила привлечь внимание к технологии 5G и своим девайсам, поддерживающим ее. Для этого компания, прямо в центре Лондона, поставила разработанный ею 5G-автобус, который в натуральную величину демонстрирует возможности технологии Samsung 5G.
Так, гости компании, зашедшие внутрь автобуса, могут сыграть в различные игры на Samsung Galaxy Note 20, используя при этом контроллеры консоли Xbox One. При этом происходящее отображается на 82-дюймовом телевизоре Samsung QLED 8K. Также гости пространства могут оценить скорость работы 5G-сетей, скачав при помощи 5G-смартфонов Samsung какие-либо файлы.
Стоит отметить, что пока что данный автобус является лишь концептом. Но при этом в случае, если корейский бренд все же решит выпустить его на дороги общего пользования, 5G-транспорт может оказаться крайне полезным.