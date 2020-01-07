Samsung разработала "искусственных людей" для замены учителей, телеведущих и актеров

Samsung делает отдельный акцент на том, что Neon — это не просто голосовой ассистент или помощник, а совершенное новое слово в мире технологий, представляющее из себя видеочат с компьютерным человеком. При этом этот человек и ведет себя, и разговаривает максимально реалистично, что в дальнейшем должно позволить ему заменить представителей таких профессий, как инструктор йоги, телеведущих, представителей прессы, актеров кино и так далее. При этом по словам корейского техногиганта, компания надеется, что крупные игроки примут решение лицензировать Neon для собственных нужд.

”Со временем Неоны будут работать телеведущими, докладчиками или актерами кино. Или же они могут быть просто вашими хорошими друзьями. Мы планируем сделать Neon доступным как для деловых партнеров, так и для потребителей по всему миру. Пока еще рано комментировать бизнес-модель или цены на Neon, но мы планируем запустить бета-версию Neon в реальном мире с избранными партнерами позже в этом году”, — говорится в официальном заявлении Samsung.