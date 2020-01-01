Samsung разработала компьютеризированный маркер

Новинка представляет из себя уникальный компьютеризированный маркер, способный не только отмечать предложения в тексте на бумаге, подобно классическому маркеру, но и отправлять их на смартфон. Hyler является гибридом обычного маркера и сканера, оснащенного функцией OCR. Известно, что благодаря режиму поиска, владельцу выводятся результаты запроса по отмеченной строке в зависимости от различных поисковых систем или словарей, которые подключены к “умному” маркеру в настройках.

Ознакомиться с полным списком устройств компании, которые будут представлены на CES 2020, можно по ссылке.