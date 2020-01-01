Наука и технологии
Сегодня 18:02
Samsung разработала компьютеризированный маркер
Его покажут на CES 2020
Буквально недавно представители южнокорейского гиганта Samsung рассказали о уникальных разработках, которые компания планирует продемонстрировать в рамках ежегодной технологической выставки CES 2020, которая начнется уже на следующей недели. Так, среди прочих устройств Samsung покажет маркер под названием Hyler.
Новинка представляет из себя уникальный компьютеризированный маркер, способный не только отмечать предложения в тексте на бумаге, подобно классическому маркеру, но и отправлять их на смартфон. Hyler является гибридом обычного маркера и сканера, оснащенного функцией OCR. Известно, что благодаря режиму поиска, владельцу выводятся результаты запроса по отмеченной строке в зависимости от различных поисковых систем или словарей, которые подключены к “умному” маркеру в настройках.
Ознакомиться с полным списком устройств компании, которые будут представлены на CES 2020, можно по ссылке.