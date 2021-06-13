Samsung решила отменить доступный флагман Galaxy S21 FE незадолго до анонса

Наука и технологии
Сегодня в 14:20
Samsung решила отменить доступный флагман Galaxy S21 FE незадолго до анонсаВсе из-за дефицита деталей
В августе текущего года, согласно ранее оглашенным данным источников, Samsung должна была анонсировать свой доступным флагман Galaxy S21 FE. Сегодня же стало известно, что южнокорейская компания остановила производство данной модели.
Связано это, по данным информаторов, с недостатком необходимых комплектующих, а именно однокристальных систем. Отмечается, что Samsung впервые изменила бизнес-план по производству смартфонов в виду дефицита запчастей. Сообщается, что 11 июня компания начала предупреждать всех партнеров об остановке производства комплектующих для Samsung Galaxy S21 FE, а также об отмене заказов на вспомогательные детали.
Напомним, что Galaxy S21 FE планировался выйти на рынок в качестве недорогой версии Galaxy S21. Предполагалось, что аппарат сохранит скорость работы и при этом предложит покупателям более низкую цену.