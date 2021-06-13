Samsung решила отменить доступный флагман Galaxy S21 FE незадолго до анонса

Связано это, по данным информаторов, с недостатком необходимых комплектующих, а именно однокристальных систем. Отмечается, что Samsung впервые изменила бизнес-план по производству смартфонов в виду дефицита запчастей. Сообщается, что 11 июня компания начала предупреждать всех партнеров об остановке производства комплектующих для Samsung Galaxy S21 FE, а также об отмене заказов на вспомогательные детали.

Напомним, что Galaxy S21 FE планировался выйти на рынок в качестве недорогой версии Galaxy S21. Предполагалось, что аппарат сохранит скорость работы и при этом предложит покупателям более низкую цену.