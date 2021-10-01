Samsung с учёными создаст устройство для копирования человеческого мозга

Как отмечается, Samsung предложила метод, который позволит «скопировать и вставить» карту нейронов мозга в 3D-нейроморфные чипы. Подход основан на использовании массива наноэлектродов, которые имитируют нейроны и регистрируют места их соединения и силу этих соединений. Эти данные можно «скопировать и вставить» в трёхмерную сеть твердотельной памяти.

По сообщениям источника, инженеры Samsung готовятся к возможной революции в развитии ИИ. Но пока создать цифровое подобие человеческого мышления невозможно. Поскольку мозг состоит из 100 млн нейронов, обеспечивающих превосходящее количество синаптических связей, в его твердотельной копии потребуется от 100 млн до нескольких трлн единиц вычисления информации, что не может привести к малому энергопотреблению, на которое способен человеческий мозг в отличие от компьютера.

При этом отмечается, что если задумки инженеров и учёных пойдут дальше, мы получим по-настоящему умные устройства — от смартфона до автомобиля, способные принимать действительно свои решения.