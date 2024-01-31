Samsung сделает функции ИИ в Galaxy S24 мощнее

Опубликовано 31 января 2024, 21:50
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Samsung сделает функции ИИ в Galaxy S24 мощнееНо и платными
Представители Samsung подтвердили, что функции Galaxy AI будут бесплатными всего лишь год. В интервью ET Telecom президент Samsung, ТМ Ро, намекнул на возможность введения платных функций Galaxy AI в будущем, при этом отметив, что они могут стать «более мощными».
Согласно заявлению Ро, у мобильного AI есть различные потребности, и некоторые пользователи будут удовлетворены бесплатными возможностями, в то время как другие могут желать более мощных функций и быть готовыми платить за них.
Однако компания до сих пор не ответила на вопросы, связанные с будущими платными функциями Galaxy AI. Неясно, когда они станут платными, какие из них останутся бесплатными и сколько это будет стоить. В текущем заявлении в Samsung заявили, что бесплатные функции будут доступны до конца 2025 года.
Пока что мало известно о будущем этих функций, но, вероятно, появится больше информации по мере приближения срока окончания бесплатного предоставления в 2025 году.
Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
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