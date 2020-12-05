Samsung сделает старые модели умных часов несовместимыми со смартфонами 2021 года

Об этом сообщили представители южнокорейского гиганта, выслав пользователям уведомление через Samsung Members. В обращении компания предупредила, что владельцы гаджетов серии Galaxy Gear не смогут подсоединять их к новым смартфонам. Напомним, что в линейку, о которой идет речь, входят умные часы Samsung Galaxy Gear, Samsung Galaxy Gear 2, Samsung Galaxy Gear 2 Neo, Samsung Gear S, а также умный браслет Samsung Gear Fit.

В то же время компания отметила, что вся линейка Galaxy Gear продолжит функционировать со смартфонами текущего года.