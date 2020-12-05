Наука и технологии
Сегодня 09:55
Samsung сделает старые модели умных часов несовместимыми со смартфонами 2021 года
Речь об устройствах серии Galaxy Gear
Стало известно, что Samsung сделает старые модели умных часов серии Galaxy Gear несовместимыми со смартфонами 2021 года. Нововведение вступит в силу уже в следующем году.
Об этом сообщили представители южнокорейского гиганта, выслав пользователям уведомление через Samsung Members. В обращении компания предупредила, что владельцы гаджетов серии Galaxy Gear не смогут подсоединять их к новым смартфонам. Напомним, что в линейку, о которой идет речь, входят умные часы Samsung Galaxy Gear, Samsung Galaxy Gear 2, Samsung Galaxy Gear 2 Neo, Samsung Gear S, а также умный браслет Samsung Gear Fit.
В то же время компания отметила, что вся линейка Galaxy Gear продолжит функционировать со смартфонами текущего года.