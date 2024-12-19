Samsung сделает умное кольцо Galaxy Ring для больших пальцев

Информация об этом появилась благодаря утечке из руководства пользователя, в котором указаны девять номеров моделей для кольца Galaxy, среди которых теперь присутствуют и размеры 14 и 15. Несмотря на то, что компания Samsung пока не подтвердила эти данные, источники, такие как 91Mobiles и Max Jambor, известны точными утечками, что делает эту информацию вполне правдоподобной.

Ожидается, что новые размеры будут представлены в январе 2025 года. Скорее всего, Samsung анонсирует их на своём мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет в следующем месяце, наряду с новым флагманом Galaxy S25. Введение больших размеров кольца позволит компании привлечь ещё больше пользователей и укрепить позиции в конкуренции с другими смарт-кольцами.

Кроме того, расширение линейки размеров поможет Samsung повысить доверие к Galaxy Ring и улучшить его конкурентоспособность. Например, популярное кольцо Oura уже доступно в различных размерах, включая 15-й, и завоевало популярность, став частью рекомендаций для некоторых медицинских страховок.