Samsung SDI заключила крупную сделку на поставку аккумуляторов в США

Контракт на сумму более рассчитан на три года
Южнокорейская компания Samsung SDI сообщила о заключении крупного соглашения на поставку аккумуляторов для систем накопления энергии американскому заказчику. Стоимость контракта превышает 1,36 млрд долларов.
Поставки будут осуществляться в течение трех лет, начиная с 2027 года. Заказчиком выступила компания, занимающаяся развитием и эксплуатацией энергетической инфраструктуры. Ее название не раскрывается.

В рамках сделки Samsung SDI America будет поставлять литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы призматической формы. Их производство планируется организовать на мощностях завода Samsung SDI в США путем переоборудования уже существующих линий.

Это решение связано с изменениями локального спроса. Корейские производители аккумуляторов, включая Samsung SDI, перепрофилируют часть линий с автомобильных батарей на системы накопления энергии. Это также связано с поэтапным сокращением государственных субсидий в США на электромобили.

