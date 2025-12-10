Samsung SDI заключила крупную сделку на поставку аккумуляторов в США

Поставки будут осуществляться в течение трех лет, начиная с 2027 года. Заказчиком выступила компания, занимающаяся развитием и эксплуатацией энергетической инфраструктуры. Ее название не раскрывается.

В рамках сделки Samsung SDI America будет поставлять литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы призматической формы. Их производство планируется организовать на мощностях завода Samsung SDI в США путем переоборудования уже существующих линий.

Это решение связано с изменениями локального спроса. Корейские производители аккумуляторов, включая Samsung SDI, перепрофилируют часть линий с автомобильных батарей на системы накопления энергии. Это также связано с поэтапным сокращением государственных субсидий в США на электромобили.