Samsung случайно раскрыла неанонсированные наушники Galaxy Buds FE, опубликовав инструкцию новинки

Компания опубликовала на своём официальном сайте руководство пользователя для этой модели, которое было замечено источниками в Сети.

Из руководства становится ясно, что наушники будут иметь схожие функции с другими моделями Samsung, включая сенсорные панели и сменные насадки.

Эти характеристики не удивляют, учитывая, что маркировка FE обычно используется для продуктов, предлагающих множество функций высококлассных моделей по более низкой цене.

Руководство также предоставляет информацию о зарядном кейсе для наушников. Хотя официального анонса ещё не было, утечка руководства пользователя может указывать на скорый релиз продукта.

Отметим, что данная утечка руководства пользователя для Galaxy Buds FE ставит под вопрос стратегию конфиденциальности Samsung, но в то же время разжигает интерес к предстоящему продукту.