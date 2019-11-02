Samsung сменил руководителя в российском представителе

”Samsung Electronics объявляет об изменениях в составе управления Samsung Mobile в России. Дмитрий Гостев - руководитель Samsung Mobile в России - после 13 лет работы принял решение покинуть компанию. С 1 ноября операционное управление подразделением Samsung Mobile в России переходит к вице-президенту Samsung Electronics Ким Бум Джину”, - сообщили представители компании.

Напомним, что Гостев начал свою деятельность в компании с 2006 года, тогда как должность главы Samsung Mobile получил два года назад. В качестве главы он был ответственен за функционирование стратегии компании в области мобильных и носимых устройств, а также отвечал за рост продуктового портфеля и вывод на рынок новых продуктов и сервисов.