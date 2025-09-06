Samsung снизит цены ради доступа к цепочке поставок NVIDIA

Основная ставка сделана на новое поколение памяти HBM4. Чтобы привлечь внимание NVIDIA, Samsung планирует предлагать продукцию по более низким ценам, чем конкуренты. Такая стратегия может привести к ценовой войне с SK hynix и Micron, которые также борются за этот рынок. При этом SK hynix, по слухам, намерена продавать HBM4 дороже, чем предыдущее поколение HBM3E, что даёт Samsung пространство для манёвра.

Компания расширяет производственные мощности и использует оборудование ASML с технологией High-NA EUV, чтобы обеспечить высокий объём выпуска. Благодаря собственным линиям по производству, Samsung может предложить NVIDIA больше ресурсов, чем конкуренты, что также усиливает её позиции.

Однако при более низкой цене существует риск, что продукция окажется менее качественной по сравнению с решениями SK hynix. Несмотря на это, Samsung рассчитывает компенсировать возможные недостатки за счёт объёмов поставок и доступной стоимости.