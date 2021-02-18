Samsung создал первую в мире компьютерную память с искусственным интеллектом

Особенностью HBM-PIM является способность увеличивать производительность во время выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом, что снижает энергопотребление. В компании отметили, что для осуществления сложных задач при обработке информации в большинстве современных вычислительных систем эксплуатируются отдельные блоки процессора и памяти. Этот принцип уменьшает скорость функционирования всей системы за счет перемещения данных между компонентами. В то же время, HBM-PIM отличается тем, что может обрабатывать большие объемы памяти параллельно.

С помощью HBM-PIM производительность системы во время взаимодействия с ИИ увеличивается в два раза, тогда как потребление энергии снижается на 70%. Представители компании сообщат более детально о первой в мире компьютерной памяти с искусственным интеллектом уже в этот понедельник.