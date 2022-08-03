Samsung создала искусственные мышцы для использования в дополненной реальности

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Samsung создала искусственные мышцы для использования в дополненной реальностиДля этого компания объединилась с группой швейцарских учёных
В Сети появилась информация о свежей разработке инженеров Samsung. Они, совместно с учёными из Университета Аджу создали искусственный мышечный привод для применения в AR-устройствах.
Сообщается, что новинку можно применять с очками дополненной реальности, а также в естественно подходящих тактильных перчатках. Свежая разработка также позволяет контролировать глубину изображения в очках дополненной реальности.
Известно, что в основу лёгкого и мощного искусственного мышечного привода лёг сплава с памятью формы (SMA). Сама мышца весит всего 0,22 г, но при этом она способна поднять вес, который в 800 раз превышает её собственный.
Напомним, что ранее, в мае, учёные из Швейцарии представили экзоскелет, с помощью которого можно восстановить моторику у пациентов после тяжёлых травм.