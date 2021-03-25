Samsung создала модуль оперативной памяти на 512 ГБ

В основу решения легла технологий High-K Metal Gate (HKMG), пишет сама компания. Её суть заключается в использовании диэлектриков с высокой диэлектрической постоянной и металлических затворов.

Такая память, разумеется, создавалась не для совсем обычных домашних компьютеров. «Целевой аудиторией» такого решения, скорее, являются ЦОД и суперкомпьютеры.

Интересной особенностью южнокорейской разработки является то, что специалистам компании удалось на одном модуле разместить восемь слоёв микросхем DRAM объёмом 16 ГБ. Они, в свою очередь, были объединены через объёмную компоновку с межслойными соединениями.