Samsung создала новую команду из 100 человек для создания «убийцы Apple Vision Pro»Компания Тима Кука явно взбодрила корейцев
По информации из свежего отчета Hankyung, корейский техногигант создал отдельную команду под названием Immersive Team для разработки своих первых гарнитур дополненной реальности.
Эта команда входит в состав мобильного подразделения Samsung MX (Mobile eXperience). Ранее в команде работало еще меньше людей, но недавно их число увеличилось до 100 человек.
Компания планирует дальнейшее расширение команды для ускорения разработки гарнитур дополненной реальности.
Кроме того, сообщается, что в эту отдельную команду привлечены эксперты из различных подразделений Samsung Electronics, включая разработку технологий, маркетинг и планирование.
Ожидается, что гарнитура будет выпущена уже в 2024 году, Скорее всего, одновременно со смартфонами Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, во II половине года.
Согласно слухам, новинка Samsung получит несколько 1.03-дюймовых OLED-дисплеев с плотностью пикселей около 3500 ppi. Также гарнитура должна получить процессор Qualcomm Snapdragon XR2+.