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Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 08:31
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Samsung создала новую команду из 100 человек для создания «убийцы Apple Vision Pro»

Компания Тима Кука явно взбодрила корейцев
Во время презентации Galaxy S23, Samsung объявила о сотрудничестве с Google и Qualcomm в разработке продуктов смешанной реальности.

По информации из свежего отчета Hankyung, корейский техногигант создал отдельную команду под названием Immersive Team для разработки своих первых гарнитур дополненной реальности.

Эта команда входит в состав мобильного подразделения Samsung MX (Mobile eXperience). Ранее в команде работало еще меньше людей, но недавно их число увеличилось до 100 человек.

Компания планирует дальнейшее расширение команды для ускорения разработки гарнитур дополненной реальности.

Кроме того, сообщается, что в эту отдельную команду привлечены эксперты из различных подразделений Samsung Electronics, включая разработку технологий, маркетинг и планирование.

Ожидается, что гарнитура будет выпущена уже в 2024 году, Скорее всего, одновременно со смартфонами Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, во II половине года.

Согласно слухам, новинка Samsung получит несколько 1.03-дюймовых OLED-дисплеев с плотностью пикселей около 3500 ppi. Также гарнитура должна получить процессор Qualcomm Snapdragon XR2+.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple
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#Samsung