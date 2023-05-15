Samsung создаст свой аналог ChatGPT. Но не для всех

Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, Samsung объединила усилия с компанией Naver. Их цель — разработка инструмента, нацеленного на корпоративных клиентов корейского IT-гиганта. Это значит, что, скорее всего, мы не увидим данный продукт в смартфонах Samsung.

Интересно отметить, что новая языковая модель будет функционировать на корейском языке. Впрочем, это не значит, что в будущем разработчики не смогут обучить модель работать и на других языках.

Самым захватывающим аспектом данной новости является то, что Samsung планирует представить свою языковую модель уже в ближайшее время. Компания намерена раскрыть свою новинку в октябре.

Возможно, это начало новой гонки в области генеративных языковых моделей, в которую Samsung решила вступить. В любом случае, следить за развитием событий будет крайне интересно. Возможно, скоро мы увидим, как интеллектуальные системы становятся ещё более умными и многоязычными, что открывает невероятные перспективы для будущего технологий.