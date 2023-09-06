Samsung стала новым поставщиком камер для электромобилей Tesla

Хотя официальные детали сделки не были раскрыты, эксперты предполагают, что речь идёт о камерах с разрешением более 5 Мп для различных электромобилей бренда, включая Cybertruck, Model S, Model 3, Model X и Model Y.

Эти камеры будут играть ключевую роль в разработке и усовершенствовании технологий автономного вождения на базе визуального распознавания.

Учитывая амбиции Tesla в области самоуправляемых автомобилей, такое сотрудничество может стать весьма перспективным для обеих компаний.

Напомним, что ранее в 2022 году появились слухи о том, что Samsung может заменить LG Innotek в качестве основного поставщика камер для Tesla. Теперь, кажется, эти предположения подтверждаются.