Samsung стала новым поставщиком камер для электромобилей Tesla

Samsung стала новым поставщиком камер для электромобилей TeslaЭто было ожидаемо
По данным Korea Economic Daily, компания Samsung Electronics заключила контракт на поставку камер для автомобилей Tesla.
Хотя официальные детали сделки не были раскрыты, эксперты предполагают, что речь идёт о камерах с разрешением более 5 Мп для различных электромобилей бренда, включая Cybertruck, Model S, Model 3, Model X и Model Y.
Эти камеры будут играть ключевую роль в разработке и усовершенствовании технологий автономного вождения на базе визуального распознавания.
Учитывая амбиции Tesla в области самоуправляемых автомобилей, такое сотрудничество может стать весьма перспективным для обеих компаний.
Напомним, что ранее в 2022 году появились слухи о том, что Samsung может заменить LG Innotek в качестве основного поставщика камер для Tesla. Теперь, кажется, эти предположения подтверждаются.