Samsung станет вторым контрактным производителем чипов NVIDIA

Groq, чья технология LPU (Language Processing Unit) тесно связана с Samsung, подписала с корейским гигантом соглашение о совместном массовом производстве чипов в августе 2023 года. LPU, выпускаемые по 4-нм техпроцессу Samsung, уже находятся в серийном производстве. Интеграция технологий Groq в экосистему NVIDIA может открыть доступ к фабрикам Samsung.

Для NVIDIA партнёрство с Samsung создаст противовес TSMC, что усилит переговорные позиции компании. Кроме того, Samsung активно развивает производство в США: фабрика в Тейлоре (Техас) ускоряет работы и планирует запустить 2-нанометровые мощности до конца 2026 года, потенциально опередив TSMC.