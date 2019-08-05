Samsung требует заблокировать сайты демпингующих магазинов в России

Компания Samsung Electronics начала в российских судах судебные разбирательства с неавторизованными продавцами и сервисными центрами ее техники. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

За незаконное использование товарного знака Samsung требует через суд блокировки доменных имен сайтов и выплаты компенсации. Как отмечают эксперты, в рунете почти 900 доменов, содержащих слово Samsung.

По данным судебной картотеки, с начала 2019 года Samsung подала в арбитражные суды Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 исков на общую сумму 4,5 млн рублей к нескольким предпринимателям, а также регистраторам доменных имен Reg.ru и Ru-Center.

Samsung просит суд запретить использовать принадлежащие ей товарные знаки, включая Samsung и Samsung Galaxy S, аннулировать регистрацию доменных имен, в которых они используются, и взыскать компенсации в размере 100 тысяч или 500 тысяч рублей.