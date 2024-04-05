Samsung удвоит инвестиции в производство полупроводников в Техасе

Благодаря CHIPS Act федеральное правительство предоставит Samsung более $ 6 миллиардов в качестве стимула для увеличения инвестиций в США. Программа также помогла другим технологическим компаниям, таким как GlobalFoundries и Intel, получить значительные суммы на расширение производства чипов на территории США. Например, GlobalFoundries получила грант на $ 1.5 миллиарда и кредит на $ 1.6 миллиарда для строительства нового завода в Нью-Йорке.

Компания Intel получила самый крупный грант по программе CHIPS — до $ 8.5 миллиарда. Планируется, что Intel вложит эту сумму в строительство двух новых фабрик в Аризоне и двух в Огайо, а также модернизацию существующих заводов. Ожидается, что эти проекты создадут около 20 тысяч рабочих мест в сфере строительства и 10 тысяч — в производстве.