Наука и технологии
Сегодня в 07:30
Samsung уличили в разработке первых «умных» часов на Wear OS от Google
Интересно, что сподвигло компанию на подобные шаг?
Под конец 2020 года в сети начали появляться слухи о множестве новых «умных» часов, которые будут работать на базе Wear OS и появятся в течение 2021 года. И вот, инсайдеры уличил Samsung в том, что она разрабатывает свои первые смарт-часы на базе операционной системы Google для носимых устройств.
Причём слухи утверждают, что в целом южнокорейский гигант готовит сразу два устройства, с модельными номерами SM-R86x и SM-R87x. Изначально предполагалось, что это будут просто два различающихся по размерам устройства, но, как сообщает Gizmochina, они также будут отличаться и операционными системами. Одни смарт-часы будут работать на базе традиционного для компании Tizen OS, а вот вторые — на Wear OS.
Стоит отметить, что ранее Samsung ни разу не использовала эту операционную систему для своих носимых гаджетов. Были оригинальные часы Galaxy Gear на базе Android, но даже их компания в дальнейшем обновила, заменив «зелёного робота» на Tizen.