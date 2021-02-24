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Наука и технологии
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Samsung уличили в разработке первых «умных» часов на Wear OS от Google

Интересно, что сподвигло компанию на подобные шаг?
Под конец 2020 года в сети начали появляться слухи о множестве новых «умных» часов, которые будут работать на базе Wear OS и появятся в течение 2021 года. И вот, инсайдеры уличил Samsung в том, что она разрабатывает свои первые смарт-часы на базе операционной системы Google для носимых устройств.

Причём слухи утверждают, что в целом южнокорейский гигант готовит сразу два устройства, с модельными номерами SM-R86x и SM-R87x. Изначально предполагалось, что это будут просто два различающихся по размерам устройства, но, как сообщает Gizmochina, они также будут отличаться и операционными системами. Одни смарт-часы будут работать на базе традиционного для компании Tizen OS, а вот вторые — на Wear OS.

Samsung Galaxy Gear, выходившие изначально под управлением Android

Стоит отметить, что ранее Samsung ни разу не использовала эту операционную систему для своих носимых гаджетов. Были оригинальные часы Galaxy Gear на базе Android, но даже их компания в дальнейшем обновила, заменив «зелёного робота» на Tizen.