Samsung уличили в разработке первых «умных» часов на Wear OS от Google

Причём слухи утверждают, что в целом южнокорейский гигант готовит сразу два устройства, с модельными номерами SM-R86x и SM-R87x. Изначально предполагалось, что это будут просто два различающихся по размерам устройства, но, как сообщает Gizmochina, они также будут отличаться и операционными системами. Одни смарт-часы будут работать на базе традиционного для компании Tizen OS, а вот вторые — на Wear OS.