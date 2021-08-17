Samsung урезала функции часов Watch 4 на всех смартфонах, кроме Galaxy

Так, хоть часы и получили ряд датчиков и сенсоров, связанных с отслеживанием здоровья, не все из них будут работать в случае, если у вас не смартфон линейки Galaxy, сообщает Android Authority.

Например, к «недоступным за пределами экосистемы Samsung» относится функция отслеживания ЭКГ. Также пользователи сторонних Android-смартфонов лишатся возможности измерять артериальное давление с помощью часов.

Но стоит отметить, что многое остаётся доступным всем желающим. Так, определять состав тела (в том числе и базальную скорость метаболизма, процент жира в организме и т.д) можно не будучи владельцем телефона от Samsung.