Samsung урезала функции часов Watch 4 на всех смартфонах, кроме Galaxy

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Samsung урезала функции часов Watch 4 на всех смартфонах, кроме GalaxyНо часть из них всё же остались доступны и владельцам прочих Android-смартфонов
На прошедшей презентации Unpacked компания Samsung представила множество новинок. В их числе оказались и смарт-часы линейки Galaxy Watch 4. И вот, спустя какое-то время, выяснилось, что устройство работает в «урезанном» режиме на всех смартфонах, кроме Самсунговских.
Так, хоть часы и получили ряд датчиков и сенсоров, связанных с отслеживанием здоровья, не все из них будут работать в случае, если у вас не смартфон линейки Galaxy, сообщает Android Authority.
Например, к «недоступным за пределами экосистемы Samsung» относится функция отслеживания ЭКГ. Также пользователи сторонних Android-смартфонов лишатся возможности измерять артериальное давление с помощью часов.
Но стоит отметить, что многое остаётся доступным всем желающим. Так, определять состав тела (в том числе и базальную скорость метаболизма, процент жира в организме и т.д) можно не будучи владельцем телефона от Samsung.