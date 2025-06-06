Samsung ускорит разработку памяти LPDDR6

Новая память LPDDR6 будет производиться на усовершенствованном технологическом процессе Samsung под названием «1c DRAM». Это даст компании значительное преимущество над китайскими конкурентами, поскольку с каждым новым поколением технология становится более эффективной и производительной. Память LPDDR6 станет важным элементом для таких направлений, как искусственный интеллект, мобильные устройства, робототехника и автономные автомобили.

По данным отчета Business Post, CXMT уже начала разработку LPDDR6 и может начать массовое производство в 2026 году, если сохранит нынешний темп. Однако Samsung намерена не отставать и планирует запустить свою версию памяти раньше, используя более продвинутую технологию производства.

Qualcomm станет одним из первых клиентов Samsung, который внедрит LPDDR6 в свои продукты.