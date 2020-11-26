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Samsung успешно перенесла "искусственных людей-помощников" на смартфоны
Ждем их появления у пользователей в ближайшие месяцы
В начале года, в рамках выставки CES 2020, Samsung представила свою новую разработку - "искусственных людей-помощников" Neon. Правда, тогда они жили в специальных огромных подобиях телевизоров. Сейчас же стало известно, что компания успешно перенесла инновационную технологию на обычные смартфоны.
Информация просочилась в сеть в результате беседы популярного интернет-инсайдера Ice Universe с генеральным директором Samsung Technology and Advanced Research Labs Пранавом Мистри. Последний отметил, что Neon прямо сейчас работает на его смартфоне. К сожалению, он все же не показал, как это выглядит. Зато он рассказал, что Neon появится на смартфонах пользователей уже до конца 2020 года.
Напомним, что Neon - это новый проект Samsung, суть которого заключается в предоставлении пользователям возможности пообщаться через видеочат с компьютерным человеком. Он максимально похож на человека настоящего и при этом, по словам корейской компании, будет способен общение с”искусственными людьми” на совершенно иной уровень.