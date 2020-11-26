Samsung успешно перенесла "искусственных людей-помощников" на смартфоны

Информация просочилась в сеть в результате беседы популярного интернет-инсайдера Ice Universe с генеральным директором Samsung Technology and Advanced Research Labs Пранавом Мистри. Последний отметил, что Neon прямо сейчас работает на его смартфоне. К сожалению, он все же не показал, как это выглядит. Зато он рассказал, что Neon появится на смартфонах пользователей уже до конца 2020 года.

Напомним, что Neon - это новый проект Samsung, суть которого заключается в предоставлении пользователям возможности пообщаться через видеочат с компьютерным человеком. Он максимально похож на человека настоящего и при этом, по словам корейской компании, будет способен общение с”искусственными людьми” на совершенно иной уровень.