Samsung увеличит время работы своих «убийц» AirPods

Так, на официальном схематичном изображении устройства видно, что каждый наушник по отдельности имеет аккумулятор емкостью 300 мАч, а зарядный кейс все 600 мАч - на фоне 58 мАч в каждом наушнике и 252 мАч в кейсе, которыми могли похвастаться беспроводные наушники нынешнего поколения, обновленная емкость прямо указывает на рекордное время автономной работы в Galaxy Buds 2.