Наука и технологии
Сегодня 19:56
Samsung увеличит время работы своих «убийц» AirPods
Причем судя по объему аккумулятора, значительно так увеличит
В сети появилась новая информация о следующем поколении фирменных беспроводных наушников Samsung - условных Samsung Galaxy Buds 2. И что интересно, вероятнее всего новинка обзаведется увеличенным временем работы от одного заряда.
Так, на официальном схематичном изображении устройства видно, что каждый наушник по отдельности имеет аккумулятор емкостью 300 мАч, а зарядный кейс все 600 мАч - на фоне 58 мАч в каждом наушнике и 252 мАч в кейсе, которыми могли похвастаться беспроводные наушники нынешнего поколения, обновленная емкость прямо указывает на рекордное время автономной работы в Galaxy Buds 2.
Напомним, что анонс новинки должен состояться одновременно с новыми флагманами компании - Galaxy S11, S11+ и S11e. Само мероприятие намечено на 18 февраля следующего года в Сан-Франциско, незадолго до выставки MWC 2020.