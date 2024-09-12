Samsung уволит 10% от персонала в ответ на забастовку сотрудников в Индии

Опубликовано 12 сентября 2024, 08:231 мин.
Samsung уволит 10% от персонала в ответ на забастовку сотрудников в ИндииНо переговоры все же состоятся
Samsung намерена сократить около 10% своего персонала в ответ на забастовку на заводе в Индии.
Стачка рабочих на южном заводе компании, расположенном в районе Ченнаи, продолжается уже третий день.
Сотрудники бренда требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и официального признания профсоюза.
Завод в Шриперумбудуре, производящий такие товары, как телевизоры, холодильники и стиральные машины, играет важную роль для Samsung, обеспечивая до 30% годовой выручки компании в Индии, которая составляет около $12 млрд.
Профсоюзный лидер Э. Мутхукумар заявил, что забастовка будет продолжаться до достижения соглашения. Уже известно о планирующихся переговорах.
Рабочие требуют от Samsung признать их профсоюз и улучшить рабочие условия. Представители компании уже прибыли на место, чтобы обсудить требования.