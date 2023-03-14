Samsung вернёт уникальную особенность смарт-часов Galaxy Watch уже в 2023 году

Samsung вернёт уникальную особенность смарт-часов Galaxy Watch уже в 2023 годуИ зачем только её вообще убирали?
По данным инсайдеров, Samsung всё же вернёт любимую многими функцию в свои «умные» часы уже в текущем году.
Фото: Gizmochina
Речь идёт о физически вращающемся ободке, которая в Galaxy Watch 5 отсутствовала. Источники сообщают, что хоть фишка и вернётся в серию, но достанется она лишь Pro-модели часов.
Важно понять, что вращающийся безель, от которого отказались в предыдущей серии Galaxy Watch 5, был неотъемлемой частью смарт-часов Samsung еще с тех времён, когда линейка имела в названии слово Gear.
Отметим, что сама Samsung пока что не объявила даты выхода Galaxy Watch 6. Но ожидается, что случится это уже в августе, в рамках ежегодной презентации Galaxy Unpacked. На ней же от корейцев ждут новых складных флагманов — Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.