Samsung вернёт уникальную особенность смарт-часов Galaxy Watch уже в 2023 году

Речь идёт о физически вращающемся ободке, которая в Galaxy Watch 5 отсутствовала. Источники сообщают, что хоть фишка и вернётся в серию, но достанется она лишь Pro-модели часов.

Важно понять, что вращающийся безель, от которого отказались в предыдущей серии Galaxy Watch 5, был неотъемлемой частью смарт-часов Samsung еще с тех времён, когда линейка имела в названии слово Gear.

Отметим, что сама Samsung пока что не объявила даты выхода Galaxy Watch 6. Но ожидается, что случится это уже в августе, в рамках ежегодной презентации Galaxy Unpacked. На ней же от корейцев ждут новых складных флагманов — Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.