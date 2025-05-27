Samsung вложит около $100 млн в американскую медицинскую компанию Exo

По данным источников, близких к процессу, Samsung может принять участие в частном раунде финансирования, который возглавляют фонды Sands Capital, Bold Capital и Qubit Health Capital. Общая сумма инвестиций может составить примерно $100 миллионов.

Exo Imaging базируется в Санта-Кларе, штат Калифорния, и специализируется на передовых медицинских технологиях. В числе планируемых изменений также значится назначение Омара Ишрака в совет директоров компании. Ишрак ранее занимал посты генерального директора в Medtronic и возглавлял медицинское направление в General Electric.

Кроме того, Exo ведет переговоры о сотрудничестве с подразделением Samsung Medison, которое производит ультразвуковое диагностическое оборудование, цифровые рентген-аппараты и сканеры. Возможно, это партнерство будет связано с интеграцией технологий и совместным развитием новых продуктов.

В настоящий момент переговоры продолжаются, и детали могут измениться. Samsung и остальные участники сделки отказались от комментариев, а представители Exo и фондов пока не ответили на запросы журналистов. Омар Ишрак также не предоставил комментариев по данной теме.