Samsung внедрил новый процесс переработки кобальта в своих флагманах

В прошлом году с моделью Galaxy S24 Samsung стала первой компанией, включившей переработанный кобальт в свои устройства, и теперь она идет еще дальше. В Galaxy S25 этот материал будет добываться из использованных аккумуляторов старых Galaxy-устройств, а также из отходов, образующихся при производстве.

Процесс переработки включает несколько этапов. Сначала аккумуляторы старых устройств собираются через программы обмена или как производственные отходы. Затем они разбираются на части, чтобы проверить их на повреждения и потенциальные угрозы. После этого батареи разряжаются, чтобы обеспечить безопасность, а затем измельчаются на мелкие фрагменты. Эти фрагменты превращаются в так называемую «черную массу», которая подвергается химической обработке и используется для производства новых батарей.

Samsung уверена, что эта многоступенчатая переработка не только помогает сократить углеродный след, но и способствует укреплению имиджа компании как экологически ответственного бренда. Таким образом, Samsung не только внедряет инновации в технологии и ИИ, но и активно работает над минимизацией воздействия на окружающую среду.