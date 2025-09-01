Samsung возобновит инвестиции в завод в Техасе

Опубликовано 01 сентября 2025, 22:041 мин.
Samsung возобновит инвестиции в завод в ТехасеКомпания планирует запустить производство 2-нм чипов
Южнокорейская компания Samsung Electronics возобновила инвестиции в свой полупроводниковый завод в городе Тейлор (Техас). Проект включает развертывание производственных линий для выпуска чипов по 2-нанометровой технологии.
Согласно планам компании, отбор персонала для предприятия будет проведен в два этапа — в сентябре и ноябре. На заводе уже назначен новый руководитель подразделения по производству чипов, что свидетельствует о повышении статуса объекта в структуре американских операций Samsung.
Производственные мощности завода позволят выпускать до 17 000 кремниевых пластин диаметром 300 мм ежемесячно. Серийное производство 2-нм чипов планируется начать в конце 2026 или начале 2027 года, после стабилизации технологического процесса.
Активность Samsung связана с заключенным контрактом на производство чипов AI6 для электромобилей Tesla. Компания также рассчитывает привлечь таких крупных клиентов, как NVIDIA, Apple и AMD.