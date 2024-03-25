Samsung впервые представит сразу три новых смарт-часов в линейке Galaxy Watch 7

Ожидается, что линейка будет включать:

Базовую модель (SM-L300/SM-L305)

Среднеуровневую модель (SM-L310/SM-L315)

Премиальную модель (SM-L700/SM-L705)

Варианты с цифрой 5 в конце номера модели, как полагают, будут иметь поддержку eSIM для мобильной связи.

Еще одна приятная новость: Samsung удвоит объем памяти на всех моделях Galaxy Watch 7 до 32 ГБ, что позволит хранить больше приложений, циферблатов и музыки.

Часы будут работать на Wear OS 5 на базе Android 14. Ожидается, что они будут представлены вместе с новыми складными смартфонами Samsung, Galaxy Ring и Galaxy Buds 3 на мероприятии Unpacked в июле 2024 года.

Три модели Galaxy Watch 7 на любой вкус и кошелек — это то, чего давно ждали фанаты Samsung. Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности.