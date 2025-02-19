Samsung вслед Apple внедрит DeepSeek в свои китайские смартфоны

Нейросеть DeepSeek, пользующаяся огромной популярностью в Китае и отвечающая строгим требованиям страны в отношении ИИ, может помочь Samsung улучшить экосистему One UI и интеллектуальные сервисы для китайских пользователей.

Samsung не подтвердила эти планы, но если интеграция произойдёт и решит проблемы, такие как ограничения быстрой зарядки, это может помочь компании увеличить свою долю на китайском рынке смартфонов. К тому же Samsung придётся конкурировать не только с местными брендами, но и с Apple.

Apple тоже планировала сотрудничать с компанией DeepSeek для расширения возможностей искусственного интеллекта для iPhone в Китае. Однако теперь компания решила сотрудничать с Alibaba. И объясняется это весьма просто: Apple стремится вернуть себе долю рынка в Китае, где конкуренты, такие как Huawei, вырвались вперёд, предлагая передовые устройства с искусственным интеллектом.