Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2025, 18:45
1 мин.

Samsung вслед за Softbank тоже вложится в Intel для обхода пошлин Трампа

Все стремятся к выгодным для себя решениям
Инсайдеры из WccfTech со ссылкой на корейские источники рассказали, что Samsung планирует инвестировать в чипмейкера Intel, чтобы снизить риски, связанные с возможным введением тарифных мер администрацией Дональда Трампа. Американский президент активно призывает мировых производителей вкладываться в экономику США, угрожая ограничениями тем, кто не последует его призыву.
Как отмечается, Intel играет ключевую роль в развитии производства полупроводниковых чипов в США. Ранее компания TSMC объявила о планах построить третий завод на территории страны, а японская SoftBank заявила о намерении вложить $2 млрд в Intel, что привело к значительному росту стоимости акций компании. Тем более компания испытывает затруднения на рынке инноваций из-за конкурентов.

Сообщается, что Samsung видит в инвестициях в Intel стратегически выгодный шаг как с политической, так и с экономической точки зрения, — задобрить Трампа. Якобы корпорация уже завершила внутренний анализ и планирует сотрудничество с американской компанией Amkor, специализирующейся на упаковке полупроводников.

И эта стратегия может быть выгодна для обеих сторон: Intel получает необходимую поддержку в условиях жёсткой и растущей конкуренции, а Samsung сможет избежать тарифных ограничений, что позволит укрепить позиции компании на американском рынке.

Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
