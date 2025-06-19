Samsung введет подписку на Samsung Health, а новые функции станут платными

Опубликовано 19 июня 2025, 08:471 мин.
Samsung введет подписку на Samsung Health, а новые функции станут платнымиНеприятненько
Samsung готовится изменить подход к своему фитнес-сервису Samsung Health. Как сообщил глава цифрового здоровья компании Хон Пак в интервью CNET, бренд рассматривает запуск подписки по аналогии с Garmin Connect Plus и Fitbit Premium.
Это означает, что некоторые расширенные функции Samsung Health могут стать платными.
Базовые возможности останутся бесплатными, однако новые инструменты — такие как индекс антиоксидантов, сосудистая нагрузка, коуч по бегу и режим сна — могут перейти в премиум-доступ.
Эти функции станут частью обновления One UI 8 Watch, которое дебютирует в июле вместе с новыми Galaxy Watch.
Подписка, скорее всего, будет встроена в флагманские устройства вроде Galaxy Watch Ultra или Galaxy Ring, но владельцам более старых моделей, таких как Watch 5, придётся платить отдельно.
Некоторые функции пока доступны в виде экспериментальных Labs-инструментов и требуют продвинутых LED-сенсоров.