Samsung выбрала странный момент для анонса новых наушников Galaxy Buds Pro 2

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Samsung выбрала странный момент для анонса новых наушников Galaxy Buds Pro 2Но вряд ли кто-то будет выступать против такого решения
Уже в ближайшие пару месяцев Samsung проведёт презентацию, на которой покажет свои новые складные флагманы — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.
Ожидалось, что вместе с ними компания также анонсирует следующее поколение беспроводных наушников — Galaxy Buds Pro 2. Но, судя по свежим данным, это случится немного раньше.
Интернет-инсайдер SnoopyTech рассказал, что устройство стоит ждать уже в начале июля, т.е. примерно за месяц до анонса смартфонов. Стоит отметить, что решение выпустить наушники не в одной время с грядущими флагманами не похоже на обычные действия Samsung.
Возможно, корейский IT-гигант решил пойти подобным путём в связи с тем, что Galaxy Buds Pro 2 получились настолько интересными, что им стоит посвятить отдельную презентацию. Как бы то ни было, убедиться в этом мы сможем уже через несколько недель.