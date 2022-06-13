Samsung выбрала странный момент для анонса новых наушников Galaxy Buds Pro 2

Ожидалось, что вместе с ними компания также анонсирует следующее поколение беспроводных наушников — Galaxy Buds Pro 2. Но, судя по свежим данным, это случится немного раньше.

Интернет-инсайдер SnoopyTech рассказал, что устройство стоит ждать уже в начале июля, т.е. примерно за месяц до анонса смартфонов. Стоит отметить, что решение выпустить наушники не в одной время с грядущими флагманами не похоже на обычные действия Samsung.

Возможно, корейский IT-гигант решил пойти подобным путём в связи с тем, что Galaxy Buds Pro 2 получились настолько интересными, что им стоит посвятить отдельную презентацию. Как бы то ни было, убедиться в этом мы сможем уже через несколько недель.