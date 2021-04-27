Samsung выпустила клавиатуру для работы на трех устройствах одновременно

Так, новинку пользователь может подключить одновременно к смартфону, компьютеру и планшету (или другим устройствам). Для того, чтобы переключаться между ними предусмотрены специальные горячие клавиши. Smart Keyboard Trio 500 получила поддержку “декстопного” режима DeX mode, однако функционирует он на ограниченном количестве планшетов и смартфонов на базе One UI 3.1. Кроме того, на устройствах можно выбрать по три любимых приложения и открывать их мгновенно нажатием заранее настроенных клавиш.

Подключение к гаджетам происходит посредством Bluetooth 5.0. Работает беспроводная клавиатура с помощью двух батареек ААА. Оценили Samsung Smart Keyboard Trio 500 в 45 евро или около 4 тыс рублей.