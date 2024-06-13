Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 08:13
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Samsung выпустила кроссовки, которые управляют смартфоном через движения

Пока коллекция сильно лимитирована
Samsung представила кроссовки Shortcut, которые позволяют управлять смартфоном через движения ног.
Samsung выпустила кроссовки, которые управляют смартфоном через движения
© SamMobile

Разработанную в сотрудничестве с Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam и дизайнером Роэлем ван Хоффом, новинку можно считать умными благодаря встроенным датчикам движения.

Кроссовки позволяют выполнять различные действия на смартфоне Samsung с помощью движений.

Например, лунная походка может вызвать звонок, а чечетка — включить музыку. Это возможно благодаря сенсорам в подошве, отслеживающим положение ног.

Разработанные для участников Samsung Members, кроссовки имеют уникальный дизайн, вдохновленный устройствами серии Galaxy, с элементами, напоминающими метеоры и звезды.

Всего выпущено 9 пар кроссовок и они доступны только через раздачу для пользователей Samsung Members в Нидерландах до 9 июля 2024 года.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Кроссовки
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