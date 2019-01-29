Samsung выпустила первый виртуальный мультсериал на русском языке

Компания Samsung Electronics представила Bro Bots. По словам компании, это первый мультсериал в виртуальной реальности, полностью адаптированный на русский язык.
Две серии виртуального мультфильма уже доступны российским пользователям видеосервиса Samsung VR, следующие две будут опубликованы в ближайшие недели.
Bro Bots – это анимационная фантастическая комедия. Действие происходит в недалеком будущем, где роботы научились мыслить и разговаривать, и теперь живут и работают вместе с людьми. Главные герои сериала, Отис и Роберто, переезжают из родной Великобритании в Нью-Йорк, чтобы стать полицейскими и расследовать загадочные преступления.
Мультсериал был создан в рамках инициативы Samsung Pilot Season, цель которой – наполнить видеосервис Samsung VR эксклюзивным эпизодическим VR-контентом. В рамках программы Pilot Season Samsung предоставила ряду небольших студий гранты.
Для просмотра нужны очки Samsung Gear VR. Пользователю потребуется зайти в приложение Samsung VR или скачать приложение в магазине Play Market для возможности просмотра без очков Gear VR.