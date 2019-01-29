Samsung выпустила первый виртуальный мультсериал на русском языке

Компания Samsung Electronics представила Bro Bots. По словам компании, это первый мультсериал в виртуальной реальности, полностью адаптированный на русский язык.

Две серии виртуального мультфильма уже доступны российским пользователям видеосервиса Samsung VR, следующие две будут опубликованы в ближайшие недели.

Bro Bots – это анимационная фантастическая комедия. Действие происходит в недалеком будущем, где роботы научились мыслить и разговаривать, и теперь живут и работают вместе с людьми. Главные герои сериала, Отис и Роберто, переезжают из родной Великобритании в Нью-Йорк, чтобы стать полицейскими и расследовать загадочные преступления.