Samsung выпустила сервис для поиска отключенных от интернета смартфонов Galaxy

Сервис доступен для пользователей устройств на базе Android 8 и более поздних версий. Благодаря сервисе пользователи могут отыскать смартфон, даже если он был отключен от интернета. Кроме того, с помощью него можно найти и другие устройства Galaxy.

Так, через полчаса в автономном режиме аппарат выдаст сигнал BLE, который может транслироваться на стороннее устройство. Поиск смартфона может осуществляться с помощью инструкции на карте, а также посредством звонка на смартфон. Когда пользователь подойдет к нужной точке - программа направит звуковой сигнал, в то время как изображение потерянного смартфона на дисплее станет более ярким.

Когда сервис будет запущен на российском рынке - станет известно позднее.