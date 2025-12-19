Samsung выпустит 8-нм чипсеты Intel для Nova Lake

Заказ касается будущих чипсетов Intel серии 900 для сокета LGA1954, которые предназначены для процессоров Core Ultra 400S с кодовым названием Nova Lake. В первую очередь речь идет о флагманском чипсете Z990, который может стать дебютным продуктом Intel на 8-нм техпроцессе стороннего производителя.

Сейчас часть чипсетов Intel выпускается Samsung по 14-нм нормам на заводе в Остине, США. Производство по 8-нм сосредоточено на предприятии Samsung в Хвасоне, Южная Корея. Таким образом, выпуск новых чипсетов может быть перенесен в Азию.