Samsung выпустит 8-нм чипсеты Intel для Nova Lake

Опубликовано 19 декабря 2025, 21:121 мин.
Samsung выпустит 8-нм чипсеты Intel для Nova LakeРечь идет о платформе Z990 и сокете LGA1954
Samsung Foundry, производственное подразделение Samsung Electronics, может получить крупный заказ от Intel на выпуск чипсетов по 8-нм техпроцессу. По данным южнокорейских СМИ, стороны находятся на финальной стадии подготовки к массовому производству.
© Ferra.ru
Заказ касается будущих чипсетов Intel серии 900 для сокета LGA1954, которые предназначены для процессоров Core Ultra 400S с кодовым названием Nova Lake. В первую очередь речь идет о флагманском чипсете Z990, который может стать дебютным продуктом Intel на 8-нм техпроцессе стороннего производителя.
Сейчас часть чипсетов Intel выпускается Samsung по 14-нм нормам на заводе в Остине, США. Производство по 8-нм сосредоточено на предприятии Samsung в Хвасоне, Южная Корея. Таким образом, выпуск новых чипсетов может быть перенесен в Азию.